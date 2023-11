Die Ukraine hat 100 Millionen Tonnen Waren über die "Routen der Solidarität" exportiert - von der Leyen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat über 100 Millionen Tonnen Güter über die ‚Wege der Solidarität‘ exportiert, die meisten davon sind Agrarprodukte.

Dies erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bei einem gemeinsamen Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Die Straßen der Solidarität haben es der Ukraine ermöglicht, mehr als 100 Millionen Tonnen an Waren zu exportieren. Die meisten davon sind landwirtschaftliche Produkte. So ernährt die Ukraine die Welt in diesen Zeiten des Defizits“, sagte die EU-Kommissarin.

Von der Leyen fügte außerdem hinzu, dass die „Wege der Solidarität“ der Ukraine in 16 Monaten 42 Milliarden Euro eingebracht haben.

Ihr zufolge sind die „Wege der Solidarität“ wichtig, weil 65% der ukrainischen Agrarprodukte über sie exportiert werden. Deshalb investiert die EU weiterhin in die Schiene, die Straße und die Grenzübergänge zur Ukraine, um die „Wege der Solidarität“ auszubauen.