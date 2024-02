Die Ukraine hat 20 Millionen Tonnen Fracht auf dem Seeweg exportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Korridor im Schwarzen Meer ist bereits seit sechs Monaten in Betrieb. In dieser Zeit haben 661 Schiffe von den Häfen des Großraums Odessa mehr als 20 Mio. Tonnen Fracht in 32 Länder exportiert. Dies teilte das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur am Samstag, den 3. Februar mit.

Demnach handelt es sich bei 14,3 Millionen Tonnen um Produkte der ukrainischen Landwirtschaft und bei dem Rest um andere Güter. Gleichzeitig wächst das Volumen des Umschlags stetig an.

„Im Januar wurden 6,3 Millionen Tonnen exportiert, was fast dem Vorkriegsniveau entspricht. Die Häfen warten auf das Einlaufen von weiteren 104 Schiffen, die mehr als 3 Millionen Tonnen Fracht mitnehmen sollen“, heißt es in der Mitteilung.

Erinnern Sie sich, dass im Gegensatz zum früheren Getreidekorridor auf dem neuen Korridor nicht nur Schiffe mit landwirtschaftlichen Produkten, sondern auch mit anderen Ladungen – Metall und Containern – fahren.

Zuvor hatte Korrespondent.net ausführlich darüber berichtet, wie die Ukraine ihren eigenen Handelskorridor im Schwarzen Meer geschaffen hat.