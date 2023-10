Die Ukraine hat 3,7 Mio. ha Winterkulturen gesät

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis zum 10. Oktober wurden in allen Regionen der Ukraine etwa 3,7 Mio. Hektar Wintergetreide gesät. Die Aussaat von Wintergetreide wurde auf einer Fläche von 2583 Tausend Hektar durchgeführt, davon 2352 Tausend Hektar Weizen, 171 Tausend Hektar Gerste und 60 Tausend Hektar Roggen, berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine.

In der Vorwoche wurden 680 Tausend Hektar Wintergetreide gesät.

„Das meiste Wintergetreide wurde von den Landwirten der Region Sumy ausgesät – 97% der Prognose. Spitzenreiter bei der Aussaat von Weizen ist die Region Dnipropetrowsk (271,3 Tausend Hektar), bei Gerste die Region Mykolajiw (25 Tausend Hektar), bei Roggen die Region Wolhynien (13 Tausend Hektar)“, heißt es in dem Bericht.

Derzeit schließen die Landwirte in allen Regionen der Ukraine die Aussaat von Winterraps ab, 1111 Tausend Hektar wurden ausgesät. Am meisten davon in der Region Dnipropetrowsk (117,3 Tausend Hektar) und in der Region Odessa (103,6 Tausend Hektar). In der vorangegangenen Woche wurden 24 Tausend Hektar Winterraps gesät.