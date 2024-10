In der Ukraine gab es in 5 Regionen Stromausfälle aufgrund von feindlichem Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 20. Oktober, hatten Verbraucher in den Regionen Donezk, Lwiw, Sumy, Charkiw und Tschernihiw aufgrund von Beschuss und Feindseligkeiten Stromausfälle.

Dies berichtet der Pressedienst des Energieministeriums.

Dem Bericht zufolge wurde insbesondere in der Region Sumy durch den Beschuss eines Umspannwerks die Ausrüstung beschädigt, was zu einem Stromausfall im Umspannwerk, in den Freileitungen und bei den Verbrauchern in zwei Regionen führte. Das Feuer wurde gelöscht und die Stromversorgung wurde teilweise wiederhergestellt.

In der Region Lwiw wurde durch einen Angriff eines unbemannten Luftfahrzeugs eine Freileitung beschädigt, wodurch die Stromversorgung der Haushalte unterbrochen wurde.

In der Region Tschernihiw wurde eine Freileitung beschossen, wodurch die Stromversorgung der Haushalte unterbrochen wurde. Insgesamt waren 459 Kunden ohne Strom.

In der Region Charkiw waren während des Luftangriffs Umspannwerke, Haushalte und die örtliche Industrie ohne Strom. Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt.

Am Morgen des 21. Oktober waren 585 Siedlungen in der Ukraine aufgrund von Feindseligkeiten und technischen Verstößen teilweise oder vollständig ohne Strom.