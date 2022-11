Die Ukraine bittet darum, den Hafen von Mykolajiw in das "Getreideabkommen" einzubeziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat sich an ihre internationalen Partner mit dem Vorschlag gewandt, den Hafen von Mykolajiw in das „Getreideabkommen“ einzubeziehen, was den Export von landwirtschaftlichen Produkten erheblich steigern wird. Dies teilte der Leiter des Ausschusses für Agrar- und Bodenpolitik Alexander Haydu dem Pressedienst der Werchowna Rada mit.

„Vor dem totalen Krieg wurde ein Drittel der landwirtschaftlichen Produkte, die für den Export bestimmt waren, über die Häfen von Mykolajiw verschifft. Unter den gegenwärtigen Umständen könnte es sich um zusätzliche 2-2,5 Millionen Tonnen Agrarexporte pro Monat handeln. Deshalb ist die Beteiligung der Häfen von Mykolajiw an der Getreideinitiative fair, wichtig und äußerst notwendig für die Stadt, ihre Bewohner und die Landwirte“, sagte Haydu.

Gleichzeitig stellt der Leiter des Komitees fest, dass eine solche Entscheidung Sicherheitsrisiken bergen kann.

„Solange die ukrainischen Streitkräfte die Eindringlinge nicht von der Nehrung Kinburn vertrieben haben, wird die Gefahr für die Häfen und Schiffe bestehen bleiben“, sagte Gaidu.

Die Ukraine exportiert derzeit Getreide aus den Häfen des Großraums Odessa: Odessa, Tschernomorsk und Pivdenniy.

