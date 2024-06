In der Ukraine ist ein Block eines Kernkraftwerks angeschlossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dies wird das durch die russischen Angriffe verursachte Stromdefizit in der Ukraine etwas verringern, hat das Energieministerium prognostiziert.

In der Ukraine ist ein Block eines Kernkraftwerks nach planmäßigen Reparaturen in Betrieb genommen worden. Dies teilte das Energieministerium am Samstag, den 8. Juni mit.

„In einem der Kernkraftwerke wurde nach einer planmäßigen Reparatur, die 10 Tage vor dem Zeitplan abgeschlossen wurde, ein Kraftwerksblock in Betrieb genommen. Er wird dem Energiesystem eine Kapazität von 1.000 MW hinzufügen“, hieß es in der Erklärung.

Das Ministerium geht davon aus, dass dadurch die durch die russischen Angriffe verursachte Stromknappheit in der Ukraine etwas verringert wird. Und dies ist der dritte Kernkraftwerksblock, an dem geplante Arbeiten zur Vorbereitung auf die bevorstehende Heizperiode durchgeführt wurden.

Das Energieministerium geht davon aus, dass das Defizit im Stromnetz am Abend auftreten wird.

„Einschränkungen der Stromversorgung sind für den Zeitraum von 16:00 bis 24:00 Uhr geplant. Tagsüber bis 16:00 Uhr sind keine Einschränkungen für Verbraucher geplant. Abschaltungen sind für Unternehmen der kritischen Infrastruktur nicht vorgesehen“, hieß es im Energieministerium.

Zuvor hatte Ukrenergo mitgeteilt, dass in der Nacht zum 8. Juni ein zusätzlicher Block im Kernkraftwerk in Betrieb genommen wird. Dies wird die Situation im Energiesystem kurzzeitig verbessern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Energiesektor prognostiziert, dass der Juli die schwierigste Zeit für das ukrainische Energiesystem sein wird.