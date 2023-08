Die Ukraine hat eine Koalition gegen die Teilnahme von Russland und Belarus an den Olympischen Spielen gebildet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine und 34 weitere Länder haben eine Koalition gegen die Teilnahme von Russen und Weißrussen an den Olympischen Spielen gebildet, die in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden sollen. Dies geht aus einer Botschaft des ukrainischen Ministerpräsidents Denys Schmyhal hervor, die er am Montag, den 14. August, auf seinem Telegramkanal veröffentlichte.

Die Staaten, die sich mit dem Blut von Ukrainern befleckt haben, können nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, betonte der ukrainische Regierungschef.

Er erinnerte auch daran, dass die Armee des Aggressorlandes während des totalen Krieges 340 ukrainische Sportler und Trainer getötet und 343 Sportanlagen beschädigt hat.

„Die Ukraine ist entschlossen. Es hat sich eine starke internationale Koalition für fairen Sport gebildet, der 35 Staaten angehören. Gemeinsam sind wir bereit, die Olympischen Spiele in Paris zu boykottieren, wenn Russland und Weißrussland an den Wettkämpfen teilnehmen dürfen“, sagte der Ministerpräsident.

Ihm zufolge hofft die Koalition auf einen entschiedenen Ausschluss der beiden Aggressorstaaten von den Olympischen Spielen durch das Internationale Olympische Komitee.

