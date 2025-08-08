Die Ukraine hat eine Million Tonnen Weizen der neuen Ernte verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die aktuelle Rate der Getreidelieferungen ist sogar mehr als doppelt so hoch wie die des letzten Jahres.

Bis zum 8. August hat die Ukraine seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2025/26 2,135 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert, darunter 1 Million Tonnen Weizen. Dies geht aus den Daten des Landwirtschaftsministeriums vom Freitag hervor.

In Bezug auf die einzelnen Kulturen seit Beginn der Saison verschifft:

weizen – 1,091 Millionen Tonnen (333.000 Tonnen im August); Gerste – 329.000 Tonnen (72.000 Tonnen); Mais – 706.000 Tonnen (63.000 Tonnen). Mehl – 5.000 Tonnen (1.400 Tonnen im August), darunter Weizenmehl – 4.800 Tonnen (1.400 Tonnen). Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurden bis zum 12. August bereits 4,962 Millionen Tonnen (1,26 Millionen Tonnen im August) verschifft.

Bei den Feldfrüchten wurden 2,273 Millionen Tonnen Weizen, 739.000 Tonnen Gerste, 0,3.000 Tonnen Roggen und 1,932 Millionen Tonnen Mais verschifft. Die Mehlexporte betrugen 6,3 Tausend Tonnen, davon 5,7 Tausend Tonnen Weizenmehl.

Damit ist die aktuelle Verschiffungsrate sogar mehr als halb so hoch wie im letzten Jahr.

Bereits am Freitag wurde bekannt, dass die Ukraine fast 20 Millionen Tonnen der neuen Ernte geerntet hat. 47% der Anbauflächen sind gedroschen worden.