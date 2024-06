In der Ukraine ist eine neue Gasbohrung gestartet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat eine neue Gasbohrung in Betrieb genommen, die 280 Tausend Kubikmeter Gas pro Tag fördert. Darüber berichtet der Pressedienst des Konzerns Naftohas.

„Weitere 280 Tausend Kubikmeter Gas und 120 Tonnen Gaskondensat pro Tag. So viel gibt ein neues Bohrloch, das von Spezialisten der Ukrgasdobytscha in Betrieb genommen wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Das Bohrloch wurde auf einem der vielversprechendsten Felder gebohrt, dessen Ressourcen auf etwa 1 Milliarde Kubikmeter Brennstoff geschätzt werden.

Erinnern Sie sich, dass in der Ukraine eine neue Gasbohrung mit einer täglichen Durchflussrate von etwa 400 Tausend Kubikmetern Gas in Betrieb genommen wurde.

Im Februar hat Ukrhazvydobuvannya zwei Gasbohrungen auf neuen Feldern in Betrieb genommen. Sie produzieren 550.000 Kubikmeter Gas pro Tag.