Die Ukraine hat einen Rückgang der Ernte von Spätkulturen vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit hat die diesjährige abnorme Hitzewelle bereits frühe Kulturen wie Weizen, Gerste, Erbsen, Raps, Roggen und Hafer beeinträchtigt, aber die Verluste sind unbedeutend.

Die Verluste bei den späten Ernten in der Ukraine aufgrund der Trockenheit könnten sich auf 10-15 Prozent belaufen. Dies erklärte der amtierende Minister für Agrarpolitik Taras Wyssozkyj am Mittwoch, den 7. August, in der Sendung TV-Marathon.

Die abnorme Hitze hat frühe Kulturen wie Weizen, Gerste, Erbsen, Raps, Roggen und Hafer betroffen, aber die Verluste sind unbedeutend – bis zu 2-3%. Die südöstlichen Regionen waren am stärksten betroffen.

Bei Spätkulturen wie Sonnenblumen, Mais und Zuckerrüben werden jedoch erhebliche Verluste erwartet.

Es wird erwartet, dass die Auswirkungen der abnormalen Temperaturen den Ertrag dieser Kulturen um bis zu 15% verringern werden. Die genauen Zahlen werden im September/Oktober, nach der Ernte, bekannt sein.