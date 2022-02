Die Ukraine hat die Einfuhr von Elektroautos um fast 40 % gesteigert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine importiert im Jahr 2021 37 % mehr Elektroautos als im Jahr 2020. Dies meldete die Plattform Opendatabot am Donnerstag, den 17. Februar.

„Im Jahr 2021 wurden fast 1 Million Autos in die Ukraine importiert. Dies ist ein Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr: 944.100 Autos gegenüber 598.984. Das Wachstum spiegelt sich auch in der Zahl der in die Ukraine importierten Elektroautos wider – insgesamt mehr als 10.000. Das sind 37 % mehr als im Jahr 2020“, heißt es in dem Bericht.

Die Spitzenposition unter den beliebtesten Elektroauto-Modellen nehmen der Nissan Leaf, das Tesla Model 3 und der Chevrolet Bolt EV ein – auf sie entfielen 44 % der in die Ukraine importierten Fahrzeuge (4 4 432 von 10 053 Einheiten).

Das Haupthindernis für ein aktives Wachstum des Marktes für Elektroautos in der Ukraine ist nach wie vor das niedrige Niveau der Service-Infrastruktur, d.h. die geringe Dichte an Hochgeschwindigkeits-Ladestationen…