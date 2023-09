Ukrnafta hat ein Netz von Glusco-Tankstellen zur Verwaltung erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrnafta und die Nationale Agentur für die Verwertung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) haben eine Vereinbarung über die Verwaltung des Netzes von Glusco-Tankstellen unterzeichnet. Dies teilte der Pressedienst von Ukrneft am Mittwoch, den 27. September mit.

„Die wesentlichen Bedingungen des Vertrages wurden wie folgt vereinbart: 85% des Nettogewinns werden an den Staat abgeführt, 15% erhält Ukrneft für das Management. Die garantierte monatliche Zahlung beträgt 5 Millionen Hrywnja. Dies ist das Minimum, das an den Haushalt überwiesen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis zum tatsächlichen Erhalt der Tankstellen in der Verwaltung „eine gewisse Zeit“ vergehen wird.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Ministerkabinett am 13. September beschlossen hat, dass Ukrneft das Vermögen von Glusco verwaltet. Es ist bekannt, dass es sich um mehr als 200 Tankstellen und Immobilien handelt.

Wir erinnern daran, dass ARMA am 3. August dieses Jahres den Vertrag mit Naftohas Oil Trading LLC wegen unsachgemäßer Verwaltung der verhafteten Vermögenswerte des Glusco-Netzwerks gekündigt hat.

____________________

Das Glusco-Netzwerk entstand auf der Grundlage des Einzelhandelsgeschäfts von Rosneft, das 2016 von dem internationalen Händler Proton Energy Group S.A. über dessen Schwestergesellschaft Glusco Energy S.A. aufgekauft wurde. Zusätzlich zu den Tankstellen verfügt das Netzwerk über sechs Öldepots. Seitdem und bis Ende 2021 war das Netzwerk im Besitz des israelischen Geschäftsmanns Nissan Moiseyev, der mit Wiktor Medvedchuk verbunden ist.