In der Ukraine ist ein Erdbeben registriert worden

Das Erdbeben wurde um 22:29 Uhr in der Nähe des Dorfes Balkovtsy in Dniester Bezirk registriert. Die Erschütterungen traten in einer Tiefe von 7 km. In Czernowitz Region am Abend am 24. August ein Erdbeben mit einer Stärke von 1,6 auf der Richterskala aufgezeichnet. Dies wird durch das Hauptzentrum der besonderen Kontrolle berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein solches Erdbeben bezieht sich auf unempfindlich. Die Intensität der Erschütterungen liegt unterhalb der Grenze der menschlichen Empfindlichkeit, Erdstöße werden nur von Seismographen erfasst und registriert.

Das letzte Erdbeben auf dem Gebiet der Region Czernowitz wurde am 21. Januar registriert. Damals hatte es eine Stärke von 3,1 auf der Richterskala.

In den Vorkarpaten, 23 km östlich von Uschhorod, ereignete sich am 15. August ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,2 auf der Richterskala.

Und am 23. Juli wurde auf dem Gebiet der Region Poltawa ein Erdbeben der Stärke 2,6 registriert.