Die Ukraine hat der EU den ersten Teil des Fragebogens vorgelegt

Die Ukraine hat den ersten Teil des Fragebogens zum EU-Beitritt ausgefüllt und an die Europäische Kommission zur Prüfung geschickt, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration Olga Stefanyshyna am Dienstag, den 18. April.

„Gemäß dem Auftrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben wir innerhalb einer Woche Antworten vorbereitet und heute den ausgefüllten ersten Teil des Fragebogens an die Europäische Kommission geschickt. Der zweite Teil wird so bald wie möglich fertig sein. Wir haben alle aktuellen Fragebögen ausgewertet, die die Europäische Kommission anderen Ländern zur Verfügung gestellt hat. Das hat uns geholfen, die Antworten so schnell wie möglich vorzubereiten“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen, von denen der erste politische und wirtschaftliche Kriterien enthält und der zweite die Übereinstimmung der ukrainischen Gesetzgebung mit den Rechtsakten der EU bewertet.

„Nach Erhalt der Antworten auf den Fragebogen von ukrainischer Seite wird die Europäische Kommission ihre Stellungnahme dazu abgeben, wie die Ukraine die Kopenhagener Kriterien erfüllt, und empfehlen, ob dem Land der Kandidatenstatus zuerkannt werden soll. Danach sollten die Staats- und Regierungschefs der EU auf einer Tagung des Europäischen Rates auf der Grundlage der Stellungnahme der Europäischen Kommission eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob uns der Status eines EU-Beitrittskandidaten gewährt wird“, erklärte das Kabinett.