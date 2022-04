Die Ukraine hat die Frühjahrseinberufung von Wehrpflichtigen aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Für die Einberufung in die Streitkräfte und andere militärische Formationen in der Ukraine wird es im Jahr 2022 keine Frühjahrseinberufung mehr geben. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der militärischen Aggression der Russischen Föderation und zur Gewährleistung der Staatsverteidigung sowie zur Aufrechterhaltung der Kampf- und Mobilisierungsbereitschaft der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen der Präsidialerlass 69/2022 vom 24. Februar 2022 über die allgemeine Mobilisierung im Staat verkündet wurde.

„Während der allgemeinen Mobilisierung in der Ukraine sind freie Stellen in den Streitkräften der Ukraine und anderen militärischen Formationen mit Soldaten und Reservisten zu besetzen. Somit besteht keine Notwendigkeit für die nächste Einberufung ukrainischer Bürger im April-Juni 2022“, heißt es in der Erklärung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Bedingung für die Teilnahme von Wehrpflichtigen am Krieg gestellt haben. Sie werden nur im Falle von Kampfeinsätzen auf bisher friedlichem Gebiet in die Landesverteidigung einbezogen.

