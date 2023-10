Die Ukraine hat den Gastransport um das Siebenfache erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In diesem Jahr wurde siebenmal mehr Erdgas aus der EU und Moldawien in die Ukraine transportiert als im letzten Jahr. Dies teilte das Energieministerium am Montag, den 16. Oktober mit.

„Von April bis Oktober 2023 transportierte das Gastransportsystem Operator mehr als 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus der EU und Moldawien in die Ukraine. Das ist das Siebenfache der im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres transportierten Gasmenge (über 414 Millionen Kubikmeter)“, heißt es in der Erklärung.

Von der transportierten Gasmenge lagern in den inländischen unterirdischen Gasspeichern 2,4 Milliarden Kubikmeter Gas, das ausländischen Unternehmen gehört.

„Die Bestellung von Kapazitäten durch europäische Händler ist das Ergebnis der Arbeiten zur Zertifizierung des unterirdischen Gasspeichers gemäß den europäischen Standards. Diese Aktivität zeigt die vollständige Integration der ukrainischen Gasinfrastruktur in die europäische. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer Energiedrehscheibe in der Ukraine und zur Befreiung Europas von der Abhängigkeit von russischem Gas“, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko.

Nach Angaben des Betreibers des Gastransportsystems der Ukraine war die Hauptrichtung des Erdgastransports die Slowakei – 45% der Gasmengen kamen von dort. Gas wurde auch aus Ungarn, Polen und zum ersten Mal in diesem Jahr aus der transbalkanischen Richtung (aus Rumänien über Moldawien) geliefert.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ukraine die geplante Gasmenge vorzeitig in unterirdischen Speichern angesammelt hat, um den kommenden Winter zu überstehen.