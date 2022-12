In der Ukraine hat ein Gericht Hotels und Einkaufszentren verhaftet, die russischen Staatsbürgern gehören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben des State Bureau of Investigation hat ein Gericht sieben Hotels und zwei Einkaufszentren verhaftet, die Bürgern des Aggressorstaates gehören. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Ermittlungsbüros.

Insbesondere wurden auf Anordnung des Kiewer Bezirksgerichts Pechersk Verhaftungen mit Veräußerungsverbot für das Premier Palace Hotel, das Premier Hotel Rus, das Premier Hotel Lybid und das Premier Hotel Slavutych (Kiew), das Premier Hotel Dnister (Lemberg), das Premier Hotel Odessa (Odessa), das Premier Compass Hotel Olexanderiya (Alexandria), das TEC Metrograd und das Einkaufszentrum Metropolis (Kiew) sowie für die Räumlichkeiten der Unternehmenszentrale in Kiew ausgesprochen. Kiew) sowie Gesellschaftsrechte und Aktien bestimmter Unternehmen.

Das staatliche Ermittlungsbüro hat in enger Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft festgestellt, dass die nominellen wirtschaftlichen Eigentümer dieser Immobilien ausländische Staatsangehörige und nicht ansässige Unternehmen sind, die direkt mit Staatsangehörigen des Aggressorlandes verbunden sind. Dazu gehören auch Beamte und Abgeordnete der Staatsduma der Russischen Föderation.

Im Rahmen der Voruntersuchung prüft das State Bureau of Investigation die Beteiligung dieser russischen Staatsbürger an den Aktivitäten einer kriminellen Organisation, die eine Reihe von Straftaten in der Ukraine begangen hat.

Es wurde festgestellt, dass Mitglieder dieser Organisation illegal einen Teil der ukrainischen kritischen Energieinfrastruktur (Oblenergo) und andere ukrainische Unternehmen übernommen haben…