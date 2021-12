Die Ukraine hat die Hälfte ihrer Armee in den Donbass gebracht - Russisches Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Außenministerium hat der Ukraine vorgeworfen, den Konflikt im Donbass mit Gewalt lösen zu wollen. Die Sprecherin des Ministeriums, Maria Zakharova, sagte am Mittwoch, den 1. Dezember, dass angeblich die Hälfte der gesamten Armee zu diesem Zweck in die Region abgezogen worden sei, berichtete TASS.

„Der Kurs des Kiewer Regimes, den Minsk-Prozess zu demontieren, und die Tatsache, dass Kiew de facto die Versuche einer friedlichen Lösung des Konflikts im Donbass aufgegeben hat, gibt Anlass zu ernster Besorgnis“, sagte sie.

Ihr zufolge befinden sich rund 125.000 ukrainische Militärangehörige in der Konfliktzone im Donbass.

„Nach Angaben der OSZE-Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine werden Waffenstillstandsverletzungen nicht mehr lokal, sondern entlang der gesamten Kontaktlinie registriert, und in den letzten Wochen hat ihre Zahl an einigen Tagen die Höchstwerte überschritten, die die Mission vor dem Inkrafttreten zusätzlicher Maßnahmen zur Verstärkung des Waffenstillstands am 22. Juli 2020 verzeichnet hat“, sagte Zakharova.

Außerdem kritisierte sie erneut die NAto für die Lieferung von Waffen an die Ukraine.

„London hat erklärt, dass es 600 britische Soldaten entsenden will. Sie bieten einem Staat, dessen interner Konflikt noch lange nicht gelöst ist, ihre Hilfe an. Der Westen muss begreifen, dass er damit automatisch zum Komplizen von Verbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung wird“, sagte der Diplomat…