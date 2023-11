Die Ukraine hat ihre Ernteprognose zum vierten Mal verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die diesjährige Getreide- und Ölsaatenernte in der Ukraine könnte fast 82 Mio. Tonnen erreichen. Diese Prognose hat der Ukrainische Getreideverband (UGA) am Freitag, den 3. November, veröffentlicht.

Die Analysten haben die Prognose zum vierten Mal in dieser Saison um weitere 1,1 Millionen Tonnen auf 81,6 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten angehoben. Damit könnte die Ernte 2023 die des letzten Jahres um 7,8 Millionen Tonnen übertreffen.

„Der kontinuierliche Anstieg der diesjährigen Ernteprognose ist auf günstige Wetterbedingungen und bessere Ernteerträge zurückzuführen. Diesmal ist die Ernte mit höheren erwarteten Mais- und Sonnenblumenerträgen besser“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig könnten die Getreide- und Ölsaatenexporte der Ukraine in der neuen Saison 2023/2024 auf 50 Millionen Tonnen sinken, verglichen mit 58 Millionen Tonnen in der letzten Saison, die am 30. Juni 2023 endete.

„Ein solches Exportvolumen kann in der neuen Saison nur erreicht werden, wenn die Ukraine über ihre Schwarzmeerhäfen exportieren kann, sowie mit einer verbesserten und billigeren Logistik auf alternativen Routen, einschließlich der Donau-Route“, so die Analysten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die UZA bereits Anfang September die potenzielle Ernte von Getreide und Ölsaaten auf 80,5 Mio. Tonnen geschätzt hat.