Die Ukraine hat ihre Stromimporte drastisch reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Importe aus Polen sind am stärksten zurückgegangen, um 57,5 Prozent auf 48,2 Tausend MWh. Ungarn hat traditionell den größten Anteil an der Importstruktur – 43 Prozent.

Nach den Ergebnissen vom August hat die Ukraine ihre Stromimporte im Vergleich zum Vormonat um 43% auf fast 474 Tausend MWh reduziert. Dies geht aus den Überwachungsdaten von ExPro Electricity hervor, die am Montag, den 2. September veröffentlicht wurden.

Die Stromimporte aus Polen gingen am stärksten zurück, nämlich um 57,5% auf 48,2 Tausend MWh. Ungarn hat mit 43 Prozent traditionell den größten Anteil an der Importstruktur.

„Im Vergleich zum August 2023 haben sich die Stromimporte in diesem Jahr vervierfacht. Insgesamt wurden im Zeitraum Juni-August 2024 mehr als 2,1 Millionen MWh Strom importiert, das ist fast dreimal so viel wie die Gesamtimporte für das gesamte Jahr 2023“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch behauptet, dass die Ukraine seit dem 12. Mai dieses Jahres keinen Strom mehr exportiert hat.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine im Juni eine Rekordmenge von 858,3 Tausend MWh Strom importiert hat. Das war mehr als im gesamten Jahr 2023. Es war auch der größte monatliche Import seit 10 Jahren.

Im Juli hat die Ukraine ihre Stromimporte im Vergleich zum Vorjahr um nur 2 Prozent reduziert. Zuvor waren die Importmengen drei Monate lang gestiegen.