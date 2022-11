Die Ukraine und ihre Verbündeten erarbeiten eine Erklärung zum Luftschutzschild - Jermak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat zusammen mit ihren Verbündeten mit der Ausarbeitung einer gemeinsamen Erklärung zum ukrainischen Luftschutzschild begonnen. Dies gab der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, in einer Rede auf dem Halifax International Security Forum am Samstag, den 19. November, bekannt, so die Website des Präsidenten.

Jermak sagte, dass die russischen Angriffe auf ukrainische Städte und kritische Infrastrukturen offensichtlich weitergehen werden, was bedeutet, dass die Ukraine dringend eine effektive Luftverteidigung benötigt.

„Russische Truppen können unsere Armee nicht erfolgreich bekämpfen. Der Kreml terrorisiert wahllos die Zivilbevölkerung: ältere Menschen, Frauen und Kinder. Sie greifen zivile Einrichtungen an – Häuser, Krankenhäuser, Schulen. Sie sind entschlossen, unsere Stromnetze zu zerstören“, sagte Jermak.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes betonte, dass ein wirksamer Schutz des ukrainischen Luftraums ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgarantien sei. Und unser Land braucht ihn vor dem Winter.

„Deshalb hat die Ukraine zusammen mit ihren engsten Verbündeten mit der Ausarbeitung einer gemeinsamen Erklärung zum ukrainischen Luftschild begonnen. Wir wollen ein integriertes mehrstufiges Luft- und Raketenabwehrsystem für die Ukraine aufbauen. Und dies wird ein Beitrag zur gemeinsamen Luftsicherheit des gesamten europäischen Kontinents sein“, betonte er.