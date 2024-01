Die USA haben die Sanktionen für den Transport von russischem Öl erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die US-Behörden haben neue Sanktionen für den Transport von russischem Öl angekündigt. Weitere 17 Tanker sind von den Beschränkungen betroffen, teilte das US-Finanzministerium am Donnerstag, den 18. Januar mit.

„Die heutigen Maßnahmen zeigen einmal mehr, dass jeder, der gegen eine Preisobergrenze verstößt, mit Konsequenzen rechnen muss. Es sollte für niemanden einen Zweifel daran geben, dass unsere Koalition nicht nachgeben wird, bis sie jeden stoppt, der dem Kreml hilft“, sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo.

Hennesea Holdings Limited (Hennesea), eine Reederei mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist von den Sanktionen betroffen. Hennesea Holdings Limited (Hennesea) ist der Eigentümer von 18 Tankern, darunter die HS Atlantica, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als am Transport von Rohöl russischer Herkunft zu einem Preis von über 60 Dollar pro Barrel beteiligt identifiziert worden war.

Es wurde festgestellt, dass die Ende 2022 gegründete Hennesea kurz vor Inkrafttreten der Preisbeschränkungen alte Tanker erworben hatte, die russisches Rohöl und Erdölprodukte transportierten. Die Hennesea-Tanker hatten wiederholt Aktivitäten in den Häfen der Russischen Föderation durchgeführt.