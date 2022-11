Die Ukraine importiert 8.500 Generatoren pro Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett prüft alle möglichen Szenarien aufgrund des terroristischen Angriffs auf das ukrainische Energiesystem, insbesondere wird der Import von Stromerzeugungsanlagen verstärkt, so Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Facebook.

Ab sofort kann jeder Ukrainer einen Generator oder eine Ladestation aus dem Ausland importieren, ohne Zoll und Mehrwertsteuer zu zahlen. Jetzt werden täglich etwa 8,5 Tausend Stromaggregate importiert.

Der Ministerpräsident fügte hinzu, dass die Ukraine finanzielle Unterstützung von Partnern erhält.

„Kanada hat fünfjährige Anleihen im Wert von 500 Millionen kanadischen Dollar ausgegeben. Jeder ist willkommen, sich an der Stärkung unseres Staates zu beteiligen. Die Regierung hat beschlossen, zusätzliche 4,5 Milliarden Dollar an Zuschüssen von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Internationalen Entwicklungsorganisation zu erhalten. Diese Mittel werden für die Sozialversicherung und die Gehälter im öffentlichen Sektor verwendet. Nächste Woche wird die Ukraine außerdem 2,5 Mrd. Euro von der Europäischen Union erhalten“, hieß es in der Erklärung.

Die Regierung hat außerdem 100 Mio. Hrywnja für den vorrangigen Wiederaufbau der besetzten Region Cherson bereitgestellt.