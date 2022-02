Die Ukraine kauft während der Krise ihre eigenen Schulden auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine nutzt die Gunst der Stunde und kauft ihre eigenen verbilligten Schulden auf, sagte Finanzminister Serhij Marchenko während einer Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada am Freitag, 18. Februar.

„Die Krise ist nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance. Und wir nutzen sie“, sagte der Minister.

Er sagte, dass die Rückzahlung der Eurobonds im September dank eines „aktiven öffentlichen Schuldenmanagements“ um 100 Mio. Dollar geringer ausfallen werde, d.h. 912 Mio. Dollar statt 1 Mrd. Dollar.

Das Finanzministerium hat auch einen Teil der BIP-Optionsscheine gekauft, so dass „der ukrainische Staat 20 Prozent“ dieser Derivate besitzt.

„Dies ist ein visionärer Schritt. Es ist ein Beweis für unsere Sorge um künftige Generationen, die nicht von geliehenem Geld leben sollten“, sagte Marchenko.

Der Minister versicherte, dass die Ukraine ihre Schulden pünktlich und in vollem Umfang bedienen werde.

Er betonte, dass er es nicht für nötig halte, über einen Schuldenerlass oder eine Umschuldung zu sprechen.

„Wir benutzen nicht einmal das Wort ‚Schuldenerlass‘… Schulden sollten pünktlich und vollständig bedient werden – das schafft Vertrauen und bietet die Möglichkeit, in Zukunft Kredite zu niedrigeren Zinssätzen aufzunehmen, Kreditrisiken zu verringern und die Bonität zu verbessern“, sagte er…