Die Ukraine hat den Mythos der "Unbesiegbarkeit" der russischen Armee erschüttert - Generalstabschef

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Soldaten haben den Mythos der „Unbesiegbarkeit“ der russischen Armee zerstört. Heute ist die ukrainische Armee von Anfang 2014 der Feind, was die Professionalität angeht. Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, sagte.

„Sie erwarteten, uns innerhalb von 48 Stunden zu besiegen. Die Vorräte an Lebensmitteln, Treibstoff und Munition waren für höchstens drei Tage berechnet. Aber wir haben sie gestoppt und ihre Pläne zur Gefangennahme vereitelt. Der Feind erleidet schwere Verluste an Personal und Ausrüstung. Dieser Krieg beweist, wie weit wir in den letzten Jahren gekommen sind. Die russische Armee ist heute, was die Professionalität angeht, ein Modell von Anfang 2014“, schrieb er auf Facebook.

Als Beispiel für die militärischen „Fähigkeiten“ des Feindes nannte der Chef den angeblichen Abschuss einer ukrainischen Drohne in der Region Charkiw.

„Am Sonntag um 9:32 Uhr wurde eine russische Drohne, die zu Aufklärungszwecken in Richtung Charkiw unterwegs war, von einer Flugabwehreinheit der 6. Armee der russischen Streitkräfte in der Nähe von Veseloye in 3.200 m Höhe abgeschossen. Gleichzeitig berichteten russische Luftabwehrsoldaten der Führung über die Zerstörung der Bayraktar-Drohne unserer Streitkräfte“, so Zaluzhnyy.

Bei der Inspektion sei jedoch festgestellt worden, dass die Russen ihre eigene Drohne abgeschossen und beschlossen hätten, diese Information zu verbergen.

„So kämpft die ‚zweitstärkste Armee der Welt‘“, schloss Zaluzhny.

Ein russisches Kampfflugzeug wurde über Tschernihiw abgeschossen

Zuvor hatte der Generalstab die Zahl der russischen Opfer in 17 Kriegstagen genannt. Die Zählung der gegnerischen Verluste wird durch die hohe Intensität der Kampfhandlungen erschwert, so der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte…