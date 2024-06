Die Ukraine nimmt zum ersten Mal an einer ASEAN-Konferenz teil

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Jakarta findet eine Konferenz von Botschaftern der Länder statt, die dem Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien beigetreten sind.

Der ukrainische Botschafter in Indonesien Wassyl Gamyanin, der als Teilzeit-Botschafter bei der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) tätig ist, wird zum ersten Mal auf einer Sonderveranstaltung des Vertrags über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien in Jakarta sprechen. Der Diplomat sagte in einem Interview mit Ukrinform.

„Ein wichtiges Ereignis – eine Konferenz der Botschafter der Länder, die dem TAC – Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – beigetreten sind – wird am 26. Juni zum ersten Mal in Jakarta stattfinden“, sagte er.

Gamyanin erklärte, dass die Ukraine im Jahr 2022 das 50. Land war, das den Vertrag unterzeichnete. Allerdings sind nicht alle beitretenden Staaten ASEAN-Partner.

„In diesem Jahr haben die Mitgliedsländer beschlossen, dass es irgendwie falsch ist, dass die Beitrittsländer an keinen Veranstaltungen teilnehmen und haben zum ersten Mal eine besondere Veranstaltung für alle Unterzeichnerländer organisiert. Ich hoffe, dass ich die Gelegenheit haben werde, das Wort zu ergreifen. Wir arbeiten daran“, sagte der Botschafter.

Der Diplomat stellte fest, dass viele effektive Projekte durch ASEAN gefördert werden können. „Wir haben bereits damit begonnen, dies in den Bereichen Informationstechnologie, Lebensmittelsicherheit und Friedenserhaltung in der Region zu tun. Je mehr die Ukraine also in der ASEAN ist, desto weniger wird Russland dort bleiben“, betonte er.