Ukraine nimmt Verhandlungen über Luftverkehr auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine nimmt offizielle Gespräche mit den Regulierungsbehörden der USA und der EU über die Wiederaufnahme des Passagierflugverkehrs in unserem Land auf. Dies sagte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für Gemeinschaftsentwicklung, Territorien und Infrastruktur Olexander Kubrakow in einem Interview für RBC-Ukraine, das am Montag, den 11. März veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge ist es noch zu früh, um über irgendwelche Fristen zu sprechen. Aber die ukrainische Seite übergibt den Regulierungsbehörden bereits ihre Vorstellung davon, wie der Markt unter dem Kriegsrecht funktionieren wird, sowie ihre Risikobewertung, Ansätze und Algorithmen.

„Es gibt nicht viele Beispiele auf der Welt, wo Flughäfen betrieben werden, in die jederzeit Drohnen oder Raketen einfliegen können. Israel ist das erfolgreichste Beispiel. Wir haben viel Zeit damit verbracht, uns mit der israelischen Zivilluftfahrtbehörde zu beraten, und tun dies auch weiterhin“, sagte Kubrakow.

Ihm zufolge gibt es auf der Ebene der Pläne verschiedene Szenarien über die Anzahl der Flughäfen, die in der Ukraine eröffnet werden können.

„Es ist wichtig, dass wir die ersten offiziellen Rückmeldungen der Regulierungsbehörden erhalten“, so der Minister.

Kubrakow versicherte, dass es europäische Fluggesellschaften gibt, die interessiert sind und die ersten bei der Wiedereröffnung des ukrainischen Luftverkehrsmarktes sein wollen, lehnte es aber ab, sie zu nennen. Es laufen auch Verhandlungen mit drei ukrainischen Unternehmen.

„Sie bestätigen natürlich auch, dass sie hier fliegen wollen, dies sind ihre Basisflughäfen, ihr Basisland“, sagte der Minister.