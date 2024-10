Die Ukraine plant nicht, die Lichter am Montag auszuschalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Energietechniker bitten darum, leistungsstarke Elektrogeräte tagsüber – von 10.00 bis 16.00 Uhr – zu benutzen.

In den Regionen der Ukraine ist kein Stabilisierungs-Blackout am Montag, den 7. Oktober, geplant. Dies meldete Ukrenerho am Sonntag, den 6. Oktober.

„Morgen, am Montag, sind keine Maßnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs geplant“, heißt es in der Meldung

Gleichzeitig bitten die Stromingenieure die Bürger, leistungsstarke Elektrogeräte tagsüber zu benutzen – wenn möglich von 10:00 bis 16:00 Uhr.