Die Ukraine hat im Rahmen von Weltbankprojekten 390 Millionen Dollar aus Japan erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Der ukrainische Staatshaushalt hat im Rahmen von Projekten der Weltbank, die auf den sozialen Schutz und die Erholung der Landwirtschaft abzielen, etwa 390 Millionen Dollar aus Japan erhalten.

Dies teilte das Finanzministerium der Ukraine mit.

Die Finanzhilfe Japans im Januar umfasst einen Zuschuss in Höhe von 89,8 Millionen Dollar im Rahmen des Nothilfeprojekts zur inklusiven Unterstützung der Erholung der Landwirtschaft in der Ukraine (ARISE).

Die Finanzhilfe umfasst auch ein Darlehen in Höhe von 300 Millionen Dollar im Rahmen des Projekts Investing in Social Protection for Improved Coverage, Resilience and Efficiency (INSPIRE).

„Ich bin der Weltbank und der japanischen Regierung für ihre starke finanzielle Unterstützung der Ukraine dankbar. Die gesammelten Mittel werden zur Erstattung der Ausgaben des ukrainischen Staatshaushalts für vorrangige Bedürfnisse, insbesondere im Bereich der Erholung und der sozialen Unterstützung, verwendet.

Der Erhalt dieser Mittel ist ein wichtiger Beitrag zur Versorgung unserer Bürger mit den notwendigen Dienstleistungen, die in Kriegszeiten von entscheidender Bedeutung sind“, sagte der ukrainische Finanzminister Sergii Martschenko.

Ekonomitschna Prawda