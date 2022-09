Ukraine reduziert das Defizit im Warenverkehr im September erheblich - Wirtschaftsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das ukrainische Handelsdefizit bei Waren ist rückläufig: in der ersten Septemberhälfte betrug es 111 Mio. $, im August erreichte es 1,05 Mrd. $

Dies teilte der stellvertretende Wirtschaftsminister und Handelsbeauftragte der Ukraine Taras Kachka auf Facebook mit.

In der ersten Septemberhälfte habe die Ukraine Produkte im Wert von 1,818 Milliarden Dollar exportiert und 1,929 Milliarden Dollar importiert.

Zu den Kategorien, aus denen sich die Exporte der Ukraine in diesem Zeitraum zusammensetzten, gehören Sonnenblumenöl (230 Millionen Dollar), Mais (174 Millionen Dollar), Raps (166 Millionen Dollar) und Weizen (147 Millionen Dollar). Darüber hinaus, so Kachka, erreichte der Export von Elektrizität einen neuen Rekord von 131 Millionen Dollar für sechs Monate.

Was das Volumen betrifft, so exportierte die Ukraine in der ersten Hälfte des Monats 4,1 Millionen Tonnen Fracht. Von der Gesamtzahl entfallen 871 Tausend Tonnen auf Erz, 805 Tausend Tonnen auf Mais und 669 Tausend Tonnen auf Weizen.

Was die Verkehrsträger betrifft, so wurden 2 Millionen Tonnen im Wert von 662 Millionen Dollar auf dem Seeweg verschifft. Fast die gleiche Menge an Waren wurde auf der Straße exportiert – 651 Millionen Dollar, obwohl ihr Gewicht dreimal geringer ist und sich auf 585 Tausend Tonnen beläuft.

Die EU ist weiterhin das Hauptexportziel, auf den Block entfallen 1,24 Milliarden von 1,81 Milliarden Dollar der Exporte.