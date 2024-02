Die Ukraine hat ein Sicherheitsabkommen mit den Niederlanden erörtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine ukrainische Delegation hat in Kiew eine weitere Runde von Gesprächen mit den Niederlanden über bilaterale Sicherheitsgarantien geführt. Dies teilte das ukrainische Präsidialamt am 5. Februar mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainische Verhandlungsgruppe vom stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, geleitet wurde. Er dankte der niederländischen Seite dafür, dass die EU am 1. Februar einen äußerst wichtigen Beschluss über die Schaffung eines neuen Finanzinstruments für die Ukraine-Fazilität in Höhe von bis zu 50 Mrd. Euro für den Zeitraum 2024-2027 gefasst hat.

Die Seiten diskutierten den fertiggestellten Entwurf des Sicherheitsabkommens und einigten sich auf Positionen zu bestimmten Punkten des Dokuments. Die Teilnehmer nahmen die erzielten Fortschritte zur Kenntnis und einigten sich auf einen Zeitplan für weitere Maßnahmen zur Fertigstellung des bilateralen Abkommens.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine und Großbritannien am 12. Januar ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet haben. Das entsprechende Abkommen wird in Kraft sein, bis die Ukraine an der Anti-Terror-Operation teilnimmt.