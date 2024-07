Die Ukraine hat "Tage ohne Stromsperren" abgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grund für diese Entscheidung ist eine erhebliche Stromknappheit im Energiesystem und ein erhöhter Verbrauch aufgrund der Hitzewelle.

Am Dienstag gelten die Pläne für Stromausfälle in der Ukraine für alle Tage. Die sogenannten „Tage ohne Stromausfälle“ wurden gestrichen, teilte Ukrenerho am Montag, den 8. Juli mit.

„Vom 9. bis zum 24. Juli wird NEC Ukrenerho die tatsächliche Höhe des Verbrauchs in den einzelnen Regionen nicht messen. Morgen, am 9. Juli, werden die Einschränkungen für einen Tag in allen Regionen der Ukraine in Kraft sein“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen prognostiziert, dass morgen von 05:00 bis 14:00 Uhr – oblenergos zwei Umdrehungen von Zeitplänen der Abschaltungen, von 16:00 bis 22:00 Uhr – vier Umdrehungen von Zeitplänen der Abschaltungen, in anderen Stunden – drei Umdrehungen anwenden wird.

Der Grund für die Aufhebung der Tage ohne Stromsperren in allen Oblasten ist eine erhebliche Stromknappheit im Energiesystem und ein erhöhter Verbrauch aufgrund der Hitzewelle.

„Als Reaktion auf zahlreiche Appelle der Oblenergos annulliert Ukrenerho die Messungen während des angegebenen Zeitraums. Unter diesen Bedingungen können die oblenergos den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Verbrauchsbegrenzung bei der Durchführung von Messungen in einer bestimmten Region nicht einhalten“, erklärte das Unternehmen.

Gleichzeitig fügte das Unternehmen hinzu, dass die Regimemessungen im Sommer später durchgeführt werden, wenn sich die Situation im Energiesystem entspannt hat und die Lufttemperatur sinkt.

Wir erinnern Sie daran, dass vom 9. bis 24. Juli in der Ukraine geplant war, die Zeitpläne für die Stromausfälle zu ändern, so dass jede Region an einem der Tage innerhalb von zwei Wochen keine Einschränkungen haben würde.