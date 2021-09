Ukraine verbietet einem weiteren ungarischen Abgeordneten die Einreise

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Behörden haben einem Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Attila Tilky, wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes ein dreijähriges Einreiseverbot erteilt. Dies berichtete der ungarische Dienst von Radio Svoboda am Mittwoch, 29. September, unter Berufung auf die Antwort des SBU.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bezirk Szabolcs, in dem Tilky ins Parlament gewählt wurde, darauf hingewiesen wurde, dass der Abgeordnete, der früher mehrmals im Monat nach Zakarpattia reiste, seit mehreren Monaten keine solchen Besuche mehr gemacht hat.

Der SBU bestätigte der Zeitung, dass Attila Tilka ab dem 10. Dezember 2020 wegen seiner Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine und seiner Handlungen, die darauf abzielen, die Sicherheit des ukrainischen Staates zu untergraben, mit einem Einreiseverbot belegt wurde. Die Dauer des Verbots beträgt drei Jahre.

Wie wir wissen, ist Attila Tilky nicht der erste Abgeordnete der ungarischen Regierungspartei, dem die Einreise in die Ukraine untersagt wurde. Letzte Woche wurde bekannt, dass der ungarische Abgeordnete und Fidesz-Mitglied Lorinz Nocho nicht nach Zakarpattya einreisen durfte. Seinen Angaben zufolge war er mit humanitärer Hilfe in der Region unterwegs und wollte mehrere Siedlungen in der Ukraine besuchen.

Nocho ist Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des ungarischen Parlaments und Mitglied der ungarischen Delegation im Europarat. Er hat wiederholt das ukrainische Bildungsgesetz kritisiert, das die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest belastet hat.