Ukraine verlängert Einfuhrverbot für Waren aus Russland um ein Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat das Einfuhrverbot für Waren mit Ursprung in Russland in die Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Dies teilte der Regierungsvertreter in der Werchowna Rada Taras Melnychuk am Freitag, den 22. Dezember im Telegram mit.

Die Wirkung des Dekrets vom 30. Dezember 2015 № 1147 „Über das Verbot der Einfuhr von Waren mit Ursprung in der Russischen Föderation in das Zollgebiet der Ukraine“ wurde bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. (einschließlich).

Außerdem hat die Regierung die Wirkung des Erlasses vom 30. Dezember 2015 Nr. 1146 „Über die Einfuhrzollsätze für Waren mit Ursprung in der Russischen Föderation“ bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.