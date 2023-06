Maljar äußerte sich zum Tempo des Vormarschs der ukrainischen Streitkräfte an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte im Süden und Osten des Landes Fortschritte gemacht haben. In Richtung Berdjansk ist man 1.300 m vorgerückt, in Richtung Klitschjowka sind die Streitkräfte der Ukraine 1.200 m vorgerückt und in Richtung Kurdjumowka 1.500 m.

„Die Offensivoperation unserer Verteidigungskräfte in den Richtungen Melitopol, Berdjansk und Bachmut geht weiter. Unsere Truppen „entreißen“ dem Feind in einem harten Kampf jeden Meter Land. Sie haben Erfolge. Gleichzeitig greift der Feind in den Richtungen Lyman, Awdijiwka und Mariinsk an. Erfolglos… In den Richtungen Saporischschja und Melitopol vernichten wir den Feind“, bemerkte sie.

Laut Maljar zieht die Russische Föderation alle ihre Reserven zur Verteidigung zusammen, sogar eine Brigade der Marineinfanterie, die einst aus Cherson entkommen war.

Im Süden, in Richtung Riwnepil-Volodino, hätten die ukrainischen Verteidiger Erfolge erzielt, konsolidierten ihre Stellungen und fügten dem Feind schwere Verluste zu.

Wie Maljar feststellte, haben die Verteidiger im Osten in Richtung Bachmut die operative Initiative in diesem Frontabschnitt zurückerobert.

Der Feind versucht, seine Stellungen zu halten und Gegenangriffe zu starten, zieht sich aber nach Verlusten allmählich zurück.