Ukraine verzeichnet ein Minimum an COVID-Fällen in dieser Woche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 9.524 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 festgestellt. Das sind fast 2.000 weniger als gestern und der niedrigste Stand seit dem 11. Oktober, teilte das Gesundheitsministerium am Montag, 18. Oktober, mit.

Zu den neuen Fällen gehören 790 Kinder und 122 Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Ebenfalls im Laufe des Tages: 3.127 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, 177 Todesfälle, 3.421 Personen genesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden in den Oblasten Odessa (1.376), Charkiw (823) und Dnipropetrowsk (782) bestätigt.

Während der Pandemie erkrankten in der Ukraine insgesamt 2 644 694 Menschen, von denen sich 2 329 418 erholten und 60 810 starben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen:

Kiew – 416

Vinnytsia – 110

Volyn – 284

Dnipropetrovska – 782

Donetsk – 537

Zhytomyr – 703

Zakarpatska – 47

Zaporizska – 542

Ivano-Frankivska – 184

Kiewska – 195

Kirovohradska – 71

Luganska – 194

Lwiwska – 546

Mykolajiwska – 178

Odessa – 1367

Poltavska – 81

Riwnenska – 169

Sumska – 488

Ternopilska – 287

Kharkivska – 823

Khersonska – 469

Khmelnitska – 251

Cherkasska – 283

Chernivska – 391

Chernigivska – 126

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich seit dem 18. Oktober vier weitere ukrainische Regionen – Odessa, Saporischschja, Donezk und Dnipropetrowsk – in der roten Zone befinden.