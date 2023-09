Die Ukraine hat ein weiteres Schiff durch einen temporären Korridor geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der unter der Flagge der Cayman-Inseln fahrende Massengutfrachter Puma hat den Hafen von Odessa verlassen und nimmt nun über den eingerichteten temporären Korridor Kurs auf den Bosporus. Dies teilte das Ministerium für kommunale Entwicklung, Territorien und Infrastruktur der Ukraine am Montag, den 18. September mit.

Es wird angegeben, dass das Schiff mit 16 Tausend Tonnen Metall und 14 Tausend Raps beladen ist.

Der Massengutfrachter lief am 19. Februar 2022 in den Seehafen von Odessa ein und konnte den Hafen aufgrund des Ausbruchs der Feindseligkeiten und der Sperrung von Gebieten im Schwarzen Meer nicht verlassen.

Das Ministerium erinnerte daran, dass der durch die Navigationsanweisung der Marine definierte Korridor in erster Linie dazu dient, Schiffe zu evakuieren, die sich zum Zeitpunkt der umfassenden Invasion in den ukrainischen Häfen von Tschernomorsk, Odessa und Juschny befanden.

„Angesichts der Blockierung der Getreide-Initiative und des wachsenden Bedarfs der Welt an ukrainischen Produkten erwägt die Ukraine, sie auch für zivile Schiffe zu nutzen, die nicht-militärische Fracht transportieren, insbesondere Getreide, das hauptsächlich in afrikanische und asiatische Länder geht“, heißt es in dem Bericht.

Die Agentur erinnerte daran, dass der temporäre Korridor seit dem 15. August bisher vier Schiffe genutzt hat.

Zuvor war bekannt geworden, dass die ersten Schiffe für den Transport von Getreide bereit sind. Die Massengutfrachter Resilient Africa und Aroyat bestätigten ihre Bereitschaft, die Route zur Einfahrt in den Hafen von Tschernomorsk für die Verladung von fast 20 Tausend Tonnen Weizen zu nutzen.