In der Ukraine werden neue Verkehrszeichen eingeführt

Am 1. November treten in der Ukraine Änderungen der Straßenverkehrsvorschriften in Kraft – neue Verkehrszeichen werden eingeführt. Dies teilte der erste stellvertretende Leiter der Polizeistreife Olexij Biloshytskyy mit.

„Die Änderungen sind hauptsächlich durch die Notwendigkeit bedingt, die Verkehrsregeln mit den nationalen Standards der Ukraine in Einklang zu bringen, die unter Berücksichtigung der Anforderungen des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen entwickelt werden“, schrieb er auf Facebook.

Welche Innovationen erwarten die Autofahrer auf ukrainischen Straßen?

Es wird neue Straßenschilder geben

Wohngebiet,

Fußgängerweg,

Beginn und Ende der Siedlung,

Abbiegerichtung,

Orte, an denen das Halten und Parken erlaubt ist,

Verbot des Fahrzeugverkehrs,

Tankstellen/Elektroladestationen,

Ort zum Aufladen von Elektroautos,

Mautstraße und ihr Ende,

Sicherheitsinsel,

diagonaler Fußgängerüberweg usw.

Neue Straßenmarkierungen

Neue Markierungen werden eingeführt, um auf eine verkehrsberuhigende Einrichtung hinzuweisen; auf ausgewiesene Parkplätze entlang von Straßen und vor Kreisverkehren; vor Schulausgängen; auf eine Unfallschwerpunktstelle; auf ausgewiesene Parkplätze entlang von Straßen und ähnliches.

Eine neue vertikale Markierung wird der bestehenden vertikalen Markierung hinzugefügt: gelb und rot.

Fahrradwege

Die Änderungen betreffen den Radfahrer-, Fußgänger- und Sehbehindertenverkehr, und zwar:

neue Definition des Begriffs „Radweg“;

Konzept des Radfahrstreifens und des Radübergangs;

Rechte und Pflichten von Radfahrern werden präzisiert und es wird angegeben, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben;

der angrenzende Fußgänger- und Radfahrerverkehr wird ebenso geregelt wie der Verkehr von Sehbehinderten.

„Auch die verwaltungsrechtliche Haftung für Radfahrer bleibt unverändert, nämlich nach Artikel 127 (Verletzung der Verkehrsregeln durch Fußgänger, Radfahrer und Personen, die Tierwagen und Tiertransporter führen) des GwG“, fügte Biloshytskyy hinzu.