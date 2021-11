Ukraine wird fast 600 Mrd. Hrywnja in einem Jahr zurückzahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukraine muss bis Ende des Jahres 85,47 Mrd. Hrywnja an öffentlichen Schulden zurückzahlen, davon 75,40 Mrd. Hrywnja an Inlandsschulden und 10,07 Mrd. Hrywnja an Auslandsschulden. Insgesamt wird die Regierung im Jahr 2021 Staatsschulden in Höhe von 593,89 Mrd. Hrywnja begleichen. Nach Angaben des Finanzministeriums.

Das Ministerium hat einen Zeitplan für die monatlichen Rückzahlungen der Staatsschulden im Rahmen der geltenden Vereinbarungen ab dem 1. November 2021 veröffentlicht.

Die größten Zahlungen sind im November fällig – 48,41 Mrd. Hrywnja, darunter 41,14 Mrd. Hrywnja an Inlandsschulden und 7,27 Mrd. Hrywnja an Auslandsschulden.

Im Dezember müssen die Gläubiger 37,06 Mrd. Hrywnja zurückzahlen, davon 34,27 Mrd. Hrywnja an inländischen und 2,79 Mrd. Hrywnja an ausländischen Schulden.