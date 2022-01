Die Ukraine wird ihre Grenze zu Belarus verstärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat bereits fast 2.000 zusätzliche Stacheldrahtrollen an ihrer Grenze zu Belarus installiert. Der staatliche Grenzschutzdienst hat mit der Produktion in seinem Unternehmen begonnen. Dies gab der Leiter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Sergei Deineko, am Mittwoch, den 5. Januar, bekannt.

Die Drahtzaunwerkstatt befindet sich in der Region Tscherkassy im Hauptausbildungszentrum für Grenzschutzpersonal.

„Dort sind drei Linien in Betrieb, die die Herstellung von Drahtzäunen des Typs Yegoza und Rabita-Netzen ermöglichen“, so Deyneko.

Der Leiter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine betonte, dass der Bedarf des staatlichen Grenzschutzdienstes an solchen Barrieren recht groß ist.

„Deshalb haben wir angefangen, sie selbst zu produzieren“, erklärt er.

Seit der Inbetriebnahme der Linien haben die Grenzschutzbeamten bereits fast 2.000 Rollen Stacheldraht selbst hergestellt, die zur Installation an der Grenze zu Belarus verschickt wurden.

„Ab heute sind die Stacheldrahtzäune in den Gebieten, die eine vorrangige Anordnung erfordern, bereits im Einsatz“, fügte Deyneko hinzu.