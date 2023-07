Die Ukraine wird ein staatliches Sanktionsregister führen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete am Mittwoch, den 26. Juli, ein Gesetz über die Schaffung eines staatlichen Sanktionsregisters. Dies wird auf der Website der Werchowna Rada berichtet.

Das Parlament hat den Gesetzentwurf Nr. 8392 in zweiter Lesung und in seiner Gesamtheit in der Sitzung am 13. Juli angenommen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen über alle natürlichen und juristischen Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, öffentlich werden. Das Register wird vom Büro des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates in ukrainischer und englischer Sprache geführt.

Das Register wird Folgendes enthalten: