Für die Ukraine wurde eine Sturmwarnung herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Für die Ukraine wurde eine Sturmwarnung wegen starker Winde herausgegeben. Für die westlichen Regionen des Landes wurde eine Warnung herausgegeben. Dies berichtet das Ukrhydrometeocenter.

„Am 19. November gab es in den westlichen Regionen Windböen von 15-20 m/s“, hieß es.

Wie bereits erwähnt, wurde aufgrund des schlechten Wetters die Gefahrenstufe I, gelb, ausgerufen.

In der Region Tschernihiw und in der Region Sumy ist inzwischen Schnee gefallen. Die Temperatur in den Regionen liegt bei null Grad Celsius, so dass der Schnee bald schmelzen wird. Dies ist der erste Schneefall, der in diesem Jahr in den Karpaten nicht gefallen ist.

