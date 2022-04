In der Ukraine wurden offiziell 208 tote und 386 verletzte Kinder registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis zum Morgen des 22. April hat die Ukraine offiziell 208 tote und 386 verwundete Kinder seit Beginn des Krieges registriert. Dies berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

Es wird betont, dass die Zahlen nicht endgültig sind und es sich nur um offiziell registrierte Fälle handelt. Es ist unmöglich, zuverlässige Daten aus vielen Regionen der Ukraine zu erhalten.

Nach Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft gibt es die meisten verletzten und getöteten Kinder in der Region Donezk – 120, in der Region Kiew – 113, in der Region Charkiw – 91, in der Region Tschernihiw – 66, in der Region Cherson – 44, in der Region Mykolaiw – 41, in der Region Luhansk – 37, in der Region Saporischschja – 25, in der Region Sumy – 17, in der Nähe von Kiew – 16, in der Region Schytomyr – 15.

Insbesondere wurde bekannt, dass ein 16-jähriger Junge am 20. April durch den Beschuss des Bezirks Bakhmutsk in der Region Donezk durch die Besatzer schwer verletzt wurde. Es wird auch berichtet, dass 1.141 Bildungseinrichtungen durch Bombardierung und Beschuss beschädigt wurden, von denen 99 vollständig zerstört wurden…