Die Ukrainer haben innerhalb von anderthalb Jahren eine Rekordzahl von Gebrauchtwagen gekauft

Im November 2023 erhielten 21,7 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen ukrainische Nummernschilder, was einen Rekord für fast anderthalb Jahre darstellt. Dies teilte der Verband der Automobilhersteller der Ukraine am 8. Dezember mit.

„Im November wurde die ukrainische Autoflotte mit mehr als 21,7 Tausend aus dem Ausland importierten Gebrauchtwagen aufgefüllt. Die Auffüllung der ukrainischen Autoflotte mit Gebrauchtwagen im vergangenen Monat war die größte in den letzten 16 Monaten“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Verbandes stiegen die Zulassungen solcher Autos im Vergleich zum Oktober dieses Jahres um 3%, und im Vergleich zum Indikator vom November letzten Jahres stieg die Nachfrage nach importierten Autos mit Gebrauchtwagen um 46%.

In den letzten Monaten blieben die fünf Spitzenreiter in diesem Segment unverändert. So wurden im November der Volkswagen Golf – 1.511 Einheiten, der Renault Megane – 1.261 Einheiten, der Škoda Octavia – 894 Einheiten, der Volkswagen Passat – 728 Einheiten, der Nissan Leaf – 525 Einheiten registriert.

Der größte Anteil der gebrauchten Gebrauchtwagen entfällt auf Autos mit Benzinmotor – 44%. Es folgen Dieselautos – 31%, Elektroautos – 16%, Autos mit SSS – 6%, Hybride – 3%.

Insgesamt haben seit Anfang des Jahres 191 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen ihre Erstzulassung in der Ukraine erhalten, das ist 3,5 Mal mehr als der Verkauf von Neuwagen im gleichen Zeitraum. Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im November in der Ukraine zugelassen wurden, beträgt neun Jahre.