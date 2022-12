Die Ukrainer werden vor unbeständigem Wetter gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Wetter wird sich in den nächsten Tagen schnell und dramatisch ändern. Während am Donnerstag mit Regen, Graupel und Frost zu rechnen ist, zeigen die Thermometer am Montag bis zu +8 Grad Celsius an. Dies teilte die Meteorologin Natalia Didenko auf Facebook mit.

Ihr zufolge wird am Donnerstag, den 8. Dezember, nasser Schnee im Zentrum und im Osten der Ukraine erwartet. Stellenweise Regen – im südlichen Teil.

„Dichte postfrontale Wolken im Norden und in der Region Winnyzja. Sonnige Aufhellungen, kein Niederschlag – in den westlichen Regionen“, schrieb der Meteorologe.

Auch Didenko sagt, dass der Wind allmählich abflauen wird, nur im östlichen Teil böig bleiben wird.

„Die Luft kommt deutlich wärmer zu uns – morgen überall um Null, sogar mit ein wenig „plus“, im Süden +5….+9, auf der Krim bis zu +14 Grad“, – fügte sie hinzu.

Am Freitag, 9. Dezember, in der Ukraine wird nasser Schnee, regen, graue Wolken und „schöne Sonne“ sein.

„In Kiew am Freitag wird nur bewölkt bleiben – Niederschlag wird nicht erwartet. Die Lufttemperatur wird in der Nähe des Nullpunkts schwanken“, sagte Didenko.

Nach Angaben des Meteorologen wird es am Wochenende und am kommenden Montag bis zu +4…+8 Grad warm werden…