Das ukrainische Außenministerium bezeichnete die Teilnahme Mexikos an dem Friedensgipfel als sehr wichtig

Die mexikanische Seite versicherte, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu unterstützen und bereit zu sein, die Initiativen der Ukraine in der UNO zu unterstützen.

Die Teilnahme Mexikos am Weltfriedensgipfel, der am 15. und 16. Juni in der Schweiz stattfindet, ist für die Ukraine von großer Bedeutung. Dies erklärte die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Iryna Borovets, in einem Telefongespräch mit der stellvertretenden Außenministerin Mexikos, Maria Teresa Mercado Perez, so das Außenministerium.

Sie informierte ihren mexikanischen Amtskollegen über die aktuelle Situation in der Ukraine im Zusammenhang mit dem täglichen Beschuss von friedlichen ukrainischen Städten, insbesondere Charkiw.

„Die stellvertretende Ministerin betonte, dass die Ukraine die Teilnahme Mexikos am Weltfriedensgipfel in der Schweiz für sehr wichtig hält und forderte eine aktivere Beteiligung an der Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, insbesondere durch die Teilnahme an Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Friedensformel, und lud ein, Mitglied der Internationalen Koalition für die Rückkehr der ukrainischen Kinder zu werden“, heißt es in der Mitteilung.

Maria Teresa Mercado Perez versicherte die unerschütterliche Unterstützung Mexikos für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und die Bereitschaft, bei der Umsetzung der ukrainischen Initiativen in der UNO und anderen internationalen und regionalen Organisationen zu helfen.

Beide Seiten erörterten Möglichkeiten zur Intensivierung des politischen Dialogs zwischen den beiden Ländern und hochrangiger bilateraler Kontakte in der nahen Zukunft.