Wenn er mit Gewalt konfrontiert wird, macht Putin einen Rückzieher und findet Wege, es den Russen zu erklären, so Sybiha.

Die Drohungen des russischen Diktators Wladimir Putin sind müßig, also sollten die Verbündeten der Ukraine ihnen nicht unterworfen werden. Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Sonntag, den 15. September in Telegram.

„Im Frühjahr 2022 warnte er (Putin – Anm. d. Red.) vor unerhörten Konsequenzen, sollte der Westen der Ukraine Waffen zur Verteidigung liefern. Die Waffen wurden geliefert. Putin tat nichts. Eine solche Rhetorik hat sich in den letzten Jahren oft wiederholt“, schrieb der ukrainische Außenminister

Sybiha betonte, dass Putin, wenn er mit Gewalt konfrontiert wird, einen Rückzieher macht und Wege findet, dies seinem Volk zu erklären.

„Putin macht Drohungen, um die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Aber Verbündete sollten sie stärken. Heben Sie Beschränkungen auf. Stärken Sie die Widerstandsfähigkeit der Ukraine in den Bereichen Fernwaffen, Luftschutz, Wirtschaft und Energie. Angst und Verzögerung sind Tod und Krise. Um den Frieden wiederherzustellen, braucht man Mut, keine Angst“, sagte der Minister.

Wir werden daran erinnern, dass Putin sagte, dass die Angriffe der Ukraine mit Langstreckenwaffen der westlichen Länder tief in Russland als direkte Beteiligung von Ländern im Krieg betrachtet werden.

Der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassili Nebenzya, sagte, Russland sei bereit, „die gesamte Operation gemeinsam zu bekämpfen".