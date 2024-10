Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

In der Region Kursk beschlossen die Russen, die Stellungen der 95. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte zu stürmen.

Die ukrainischen Fallschirmjäger besiegten den Feind jedoch vollständig. Zwei Angreifer wurden gefangen genommen. Dies meldeten die Luftangriffstruppen der ukrainischen Streitkräfte.

„Söldner der 155. Marinebrigade und der so genannten Achmat-Spezialkräfte bereiteten sich darauf vor, mutig ukrainische Stellungen einzunehmen und filmten dabei Videos, die zeigen, wie stark und mutig sie sind“, heißt es in der Erklärung

Die DSHV stellte jedoch fest, dass das Vertrauen der Angreifer in sich selbst auf dem Schlachtfeld „verpuffte“ und sie einer nach dem anderen starben.

„Unter den Russen gab es jedoch zwei kluge Köpfe, denen ihr Leben mehr wert war als das ihres Diktators. Sie ergaben sich und überlebten. Sie wurden sofort medizinisch versorgt“, fügte der DSP hinzu.