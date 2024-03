Ukrainische Hacker haben Russland einen Schaden in Milliardenhöhe zugefügt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Team der ukrainischen Hackergruppe UA25 verschaffte sich in wenigen Minuten Zugang zu mehr als 100 russischen Websites und fügte Russland einen Schaden in Milliardenhöhe zu. Dies berichtete Stratcom am Samstag, den 30. März.

Es wird berichtet, dass die Hackergruppe in der Lage war, in die Server kritischer Infrastrukturen einzudringen und erneut Dutzende von Terabytes an geheimen Informationen zu erhalten.

„Dieser Hackerangriff hat dem Angreiferland einen Schaden von mehr als 12 Milliarden Dollar zugefügt. Es wird viel Zeit und Ressourcen kosten, die Server und Informationen wiederherzustellen“, heißt es in der Nachricht.

Erinnern Sie sich, dass Anfang März Hacker der Hauptdirektion des Geheimdienstes einen groß angelegten DDoS-Angriff auf die Server des russischen Verteidigungsministeriums durchgeführt haben. Sie verschafften sich Zugang zu Informationen und Dokumenten, einschließlich geheimer Informationen.