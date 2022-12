Ukrainische Kernkraftwerke sind mit Einschränkungen in Betrieb - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Alle neun Blöcke der Kernkraftwerke in dem von der Regierung kontrollierten Gebiet der Ukraine sind jetzt in Betrieb.

Der Betrieb einiger dieser Blöcke ist jedoch eingeschränkt, so der Kraftwerksbetreiber NAEK Energoatom.

„Die Gesamtkapazität von zwei Blöcken ist um mehr als 600 MW eingeschränkt, da das Energiesystem noch nicht bereit ist, die volle mögliche Strommenge aus diesen Blöcken aufzunehmen, da die Energieinfrastruktureinrichtungen nach dem Beschuss vom 16. Dezember noch nicht wiederhergestellt wurden“, so die Erklärung.

NAEK erwartet, dass die Infrastruktur so bald wie möglich wiederhergestellt wird, um „die volle verfügbare Kapazität der heimischen Kernkraftwerke so bald wie möglich zu ermöglichen“. l.in Gleichzeitig ist der Stromverbrauch im Land im Vergleich zum Samstag gestiegen, was sich auf die Indikatoren des Defizits im Stromsystem auswirkt.

Neue Kernkraftwerke sollen mit militärischen Drohungen gebaut werden – Energieministerium

